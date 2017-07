Club Brugge heeft twee transfers zo goed als rond, maar heeft wel nog Ã©Ã©n groot probleem

Club Brugge heeft twee transfers zo goed als rond, maar heeft wel nog één groot probleem

door Johan Walckiers

Club Brugge heeft ook een persoonlijk akkoord met Ivan Sunjic

Foto: © photonews

Club Brugge is al naarstig bezig het komend seizoen voor te bereiden. Daarvoor rekenen ze ook op een paar buitenlandse jongeren. Gisteren meldden we u al dat Erhan Masovic voor zo'n 1,6 miljoen onderweg is, maar er is ook al vergevorderd contact met Ivan Sunjic.