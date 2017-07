Mascherano scoorde voor het eerst in 319 (!) matchen, met hilarische reacties als gevolg: "Messi en Mascherano hebben samen 503 goals, wat een combo!"

319 matchen in zeven seizoenen: zo veel tijd had Mascherano nodig om zijn allereerste doelpunt voor Barcelona te maken. Zijn laatste treffer dateerde al van toen hij nog bij Liverpool speelde (tegen Reading, 15 maart 2008). Suarez lachte zich te pletter op de bank en ook op Twitter gingen mensen aan de slag met Photoshop en de meest hilarische statistieken.

Aanvankelijk zou Rakitic trappen, maar hij gaf de bal door aan Mascherano. "Het was niet gepland dat ik de penalty zou trappen en ook niet mijn voorstel. Het is lastig om nee te zeggen als het publiek en je ploegmaats zo aandringen," zei hij achteraf.

Bekijk hier het doelpunt en de hilarische reacties:

Na zeven jaar en 319 wedstrijden maakte Javier Mascherano gisteren eindelijk zijn allereerste doelpunt voor @FCBarcelona! ??? pic.twitter.com/A9othX0pop — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 april 2017

Suarez's reaction after mascherano scored ? pic.twitter.com/TzW8DSZWNF — Hamzah Bhuta (@Hamzah_bhuta_67) 26 april 2017

Mascherano and Messi Link Up is lit

Combined they scored 503 goals for Barca pic.twitter.com/iAZbCEiY8p — BOBAN (@lapatelic) 27 april 2017