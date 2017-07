Mechelen biedt zÃ©lfs play-off 1 gratis aan: "Signaal naar de fans toe, de honger zal groter zijn"

“We hebben de ambitie om door te groeien. De honger zal volgend jaar – zeker bij de fans – opnieuw groter worden. We willen een subtopper worden, die om de paar jaar meespeelt om play-off 1. Daar gaan we volgend seizoen alles aan doen.”

Dat doet Malinwa met (veel) eigen jeugd: “We werden leeggeroofd na 2003 en wilden dat niet meer meemaken. Elk seizoen opnieuw is het ons doel om 1 of 2 jeugdspelers te laten doorstromen in de A-ploeg. We willen investeren in de jeugd en hen ook langer bij Mechelen houden. Er loopt nog veel talent rond in onze jeugdteams.”

Ook opmerkelijk: die fans mogen volgend seizoen – zelfs indien play-off 1 gehaald wordt – gratis naar het voetbal komen. Want de play-offs zitten begrepen in het abonnement op Malinwa. “We hebben meer dan 9000 abonnees, we willen hen ook eens bedanken voor de jarenlange trouw. Dit is een signaal naar de supporters toe. En ik denk dat het vrij uniek is voor België dat we dit doen.”