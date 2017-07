KV Oostende blijft (alweer) met lege handen achter: "En toch vertrekken we met opgeheven hoofd"

“We zijn goed aan de wedstrijd begonnen. We durfden voetballen en kwamen niet in de problemen. We maakten zelfs een mooi doelpunt”, stak trainer Yves Vanderhaeghe van wal op de persbabbel na de wedstrijd in het Jan Breydelstadion.

Wat de oefenmeester van Oostende daarna zag, kon hem minder bekoren. “We zijn vergeten om te blijven voetballen na de 0-1. We schoten de bal te vaak zomaar naar voor en werden bijgevolg in onze eigen zestienmeter gedrukt. En we slikten twee doelpunten.”