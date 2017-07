Moment van de waarheid voor OHL: "Zit niet met het gedacht dat ik volgend jaar mogelijk ergens anders zit"

"Er is toch sprake van een beetje stress, want het is een vrij belangrijke match", aldus Storm tegenover Voetbalkrant.com. "We spelen thuis, dus we gaan proberen om meteen die match in handen te pakken en het publiek achter ons te krijgen. Het is inderdaad de eerste keer dat ik in zo'n situatie kom, maar we hebben alles nog in eigen handen."

Coach Dennis van Wijk sprak van een goede trainingsweek, volgens de aanvaller zit de sfeer nog goed. "De eerste dagen merk je het een beetje, maar we weten natuurlijk dat er niks verloren is. De sfeer zit goed binnen de ploeg en de focus is helemaal op de match gericht."

'Degradatie een ramp'

Houdt Storm rekening met een negatief scenario? "Je probeert er geen rekening mee te houden, hé. Je moet thuis maar één punt pakken, dus je mag in feite niet degraderen. Degradatie zou een ramp zijn", weet Storm.

Zijn trainer haalde ook aan dat het aan de spelers zelf zal liggen, omdat er heel wat huurlingen in Leuven spelen. "Je leeft mee met de spelers, de fans en de staf. Ik zit niet met het gedacht dat ik volgend jaar mogelijk ergens anders zit. Dus ik wil er alles aan doen dat OHL volgend seizoen ook in 1B speelt. Ik zal me voor de volle 100% geven."