Mechelse matchwinnaar Nils Schouterden (opnieuw) in de clinch met fans van zijn ex-ploeg: "Ik snap niet waarom ze het doen, dat werkt toch averechts?"

De goal was voor drie kwart de verdienste van Tim Matthys - Nils Schouterden

Het gedoe met de Truiense fans nam de aandacht wat weg van de knappe aanval. "De goal was voor drie kwart de verdienste van Tim (Matthys, red.). De voorzet was perfect, ik stond waar ik moest staan."

"Het doelpunt kwam op het juiste moment, want we kenden een moeilijke start. Hoe dat kwam? Misschien omdat we midweeks speelden. Voor veel spelers was het al een lang een slopend seizoen", besloot Schouterden.