Real Madrid wil MbappÃ© halen, maar dat zal volledig van Barcelona afhangen

Barcelona beschikt namelijk over een belangrijke factor die Real Madrid niet heeft, genaamd Paco Alcacer. De spits komt de laatste weken opnieuw van de bank, maar zou het Camp Nou toch willen verlaten op het einde van het seizoen. En volgens France Football is hij de favoriet van Monaco om Mbappé te vervangen; ze zouden hun goudhaantje zelfs enkel van de hand willen doen als de Spanjaard zeker in de plaats komt.

Mbappé scoorde in zijn seizoen van de doorbraak 23 keer in 37 wedstrijden én gaf ook nog eens elf assists. Geen wonder dat er gesproken wordt van 100 miljoen euro voor de jonge aanvaller.