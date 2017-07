VIDEO: Foket haalde het met Gent eindelijk in Waregem: "Eindelijk in de basis? Niet overdrijven, hÃ©"

We doen dingen die we normaal niet doen, we geloven erin -Thomas Foket Deel deze quote:

"Ook ik kon hier nog niet winnen. Of dat in de groep leefde? Niet echt. Maar we wonnen ook in Charleroi (dat was ook al een eeuwigheid geleden, nvdr.) dus we doen dingen die we normaal niet doen. We geloven er wel in."

Dat hij eindelijk nog eens in de basis stond, daar wou hij de nadruk niet op leggen. "Niet overdrijven, hé. Het is nog maar twee weken geleden dat ik in de basis stond (op Anderlecht, nvdr.). Al ben ik het niet gewend om lang op de bank te zitten." Bekijk hieronder de volledige reactie van Thomas Foket. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.