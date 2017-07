Interesse Anderlecht in Vanhaezebrouck? Bayat heeft andere geÃ¯nteresseerden en die spelen Champions League

Anderlecht had interesse in Vanhaezebrouck, maar dat ging uiteindelijk niet door. Gent wil hem zo lang mogelijk houden. "Ik sta vijftien jaar in het voetbal, geloof mij, Hein is een Europese toptrainer. Ivan en Michel zijn zich bewust van de impact van Hein op de club. Zij weten dat Hein op een dag zal vertrekken, maar intussen doen zij er alles aan om hem te overtuigen om nog niet op te stappen. Vooralsnog slagen zij daar in", aldus Bayat in HLN.

Bayat ziet hem echter niet meer naar een Belgische club vertrekken. "Hein heeft zelfs aanbiedingen gekregen van clubs uit de grote vier Europese competities - Spanje, Duitsland, Italië, Engeland - en niet zomaar clubs: het gaat om clubs die volgend seizoen Champions League spelen."