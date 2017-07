Vanden Borre stond eindelijk (als verdedigende middenvelder!) weer op het veld: "Dat verschilt weinig met Anderlecht"

Vanden Borre betwistte donderdag namelijk zijn eerste match voor Mazembe. Het werd meteen een beklijvend duel, want VDB en zijn ploegmaats wonnen met 3-2. Opvallend, onze landgenoot startte in de basis als verdedigende middenvelder.

"Sinds ik in Congo aangekomen ben heb ik heel hard gewerkt aan mijn conditie, en ik ben dan ook blij dat mijn werk op het trainingsveld nu beloond werd", vertelt Vanden Borre aan Het Laatste Nieuws. "De nieuwe coach heeft een goede invloed op de spelersgroep, hij is nog jong maar weet duidelijk goed waar hij mee bezig is. Ik werk heel graag met hem samen."

Vertrouwen in de titel

"We staan nu op drie punten van de eerste, maar we hebben nog een wedstrijd in te halen. Je kan dus evengoed zeggen dat we op kop staan. (lacht) Een ploeg als TP Mazembe moet in eigen land altijd kampioen spelen, op dat vlak verschilt het hier niet zo van Anderlecht. We gaan er vol voor en iedereen binnen de club heeft er alle vertrouwen in dat we de titel gaan pakken."