OFFICIEEL: Club Brugge gelooft in zijn jeugd en legt goalgetter vast tot medio 2020

Zoals de achttienjarige aanvaller Rik De Kuyffer. De doelpuntenmaker uit de eigen jeugd tekende een profcontract voor drie seizoenen, meldt Het Belang van Limburg.

De Kuyffer was enkele weken geleden met de Brugse beloften nog actief op de Viareggio Cup in Italië. Daar wisten de jonkies van Sven Vermant door te stoten tot in de halve finales.

Berchem Sport

De Belgische landskampioen plukte De Kuyffer in de zomer van 2016 weg bij het Antwerpse Berchem Sport. Nog geen jaar later volgt voor de spits alweer de volgende stap.