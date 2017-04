OH Leuven - Lommel? Belangrijke match op leven en dood, mis er niets van!

Wie degradeert naar de amateurklasse? Vandaag is het aan OH Leuven en Lommel om in een rechtstreeks duel daarover te gaan beslissen.

OHL heeft in eigen huis tegen Lommel aan Den Dreef voldoende aan een punt om ook volgend jaar in 1B uit te komen, voor Lommel is enkel winst voldoende om zich te redden. Ook naar Cercle - Tubeke kan u overigens kijken.

