Bij Gent geloven ze erin: "Ze worden al wat nerveus, iederÃ©Ã©n wil kampioen spelen op Club"

"Die uitslag was uiteraard positief", aldus Xavier Roels van supportersclub Nie Pleue. "Hoeveel kans ik ons geef? 25%, net als voor de play-offs. Toen waren het zes punten, nu zijn het er nog steeds vijf", blijft de voorzitter van de supportersclub rustig.

Zijn leden zijn dat niet allemaal. "Ik voel dat de meesten toch zenuwachtig worden. Er wordt gedroomd van een kampioenenmatch op Brugge, dat merk ik wel. Maar ik probeer ze te kalmeren, het is nog lang zover niet."

Bij Xavier Kluyskens van Banlieue Gantoise merken we ook voorzichtig optimisme op. "Ik denk de kansen serieus gestegen zijn, maar het blijft vijf punten. Als we zondag kunnen winnen, doen we mee voor te titel, maar als we verliezen is het opnieuw zo goed als gepasseerd."

In Brugge kampioen spelen? Dat zou het delirium zijn, maar of we levend thuis geraken? -Xavier Kluyskens