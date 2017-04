Juve geeft Nainggolan hoop, Leverkusen op hoopje gespeeld door Schalke

Juventus kreeg een lastige verplaatsing naar Atalanta voor de kiezen en lange tijd leefden Nainggolan en co. op hoop. Een puntenverlies van Juve was immers een kans voor achtervolger Roma om dichterbij te sluipen.

Het leek er ook meteen in te zitten toen Conti op slag van rust de 1-0 scoorde, maar in de tweede helft ging Juventus er toch nog op én over. Eerst met een own-goal van Spinazzola en daarna met een doelpunt van Dani Alves. Toch kwam Atalanta nog terug met een doelpunt van Freuler.

Leverkusen onderuit

In Duitsland ging Leverkusen hard onderuit tegen Schalke 04. Met 1-4 stond een echte pandoering op het bord. Ook Lyon haalde op verplaatsing een zege binnen. Bekijk hieronder de uitslagen van vrijdagavond.

20:45 Atalanta - Juventus 2-2

20:30 Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1-4

20:45 Angers - Lyon 1-2