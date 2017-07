Nieuwe wending: nog een Britse topclub wil deel van zijn 296 miljoen uitgeven aan Youri Tielemans

Het is een nieuwe wending, want tot nu toe was er geen sprake van Manchester City. Sky Sports meldt echter dat de Britse topclub, waar met Kompany en De Bruyne al twee Rode Duivels actief zijn, manager Pep Guardiola zomaar 296 miljoen euro transferbudget gaat geven. En daarvan wil het een deel spenderen aan het Belgische toptalent.

Momenteel is er bij Anderlecht echter enkel weet van de interesse van Monaco, die heel concreet is. Maar als City zich ermee gaat bemoeien en Guardiola het echt ziet zitten... Je weet maar nooit. De volgende weken zullen er waarschijnlijk nog wel clubs volgen die interesse in hem tonen.