Dury naar Club Brugge? "Mannaert zal ondervinden dat Zulte Waregem niet dwars ligt"

Francky Dury probeerde het al eens bij Gent, maar keerde al snel terug naar Zulte Waregem. Deze keer zou hij echter wel in een goed kader terechtkomen. "Club is, ondanks de sputterende motor in de play-offs en de moeilijke laatste weken van Preud'homme, uitgegroeid tot een modern bedrijf, een stabiele club die floreert en van alle topclubs de voorbije drie seizoenen ook het best presteerde."

"Een aantrekkelijke bruid dus, al is Dury na de vorige keer wellicht wat voorzichtiger en weet hij van bij Gent dat de erfenis van Preud'homme best wel een zware is", aldus Vandenbempt in Het Nieuwsblad.

Buitenlandse coach voor Essevee?

En de omstandigheden zouden er ook naar zijn voor een overstap. "Mannaert zal maandag aan tafel, mocht hij het opwerpen, ondervinden dat Zulte Waregem niet dwars zal liggen. De relatie van Dury met hoofdaandeelhouder Beeuwsaert is niet dezelfde als die destijds met Willy Naessens. Hij wil desnoods wel een keer een buitenlandse coach aan de Gaverbeek. Zo kan straks mogelijk iedereen tevreden met vakantie."