Kompany trots op zijn palmares Ã©n zijn comebacks: "Bij Anderlecht dacht ik dat ik op mijn 20ste in de basis van BarÃ§a moest staan"

"Ik heb hier zo hard voor gewerkt en zo hard voor gevochten", aldus Kompany in Hoogvliegers. Hij twijfelde zelf nooit an zichzelf. "Ik bekijk het altijd positief en mijn motivatie was altijd hoog. Ik heb er nooit aan getwijfeld."

De explosie van vreugde na zijn doelpunt tegen Chelsea was navenant. "Ik wil gewoon zoveel terug doen voor de supporters. Die goal was een moment van ontlading en iets van: 'kijk, ik ben hier nog.' Voor het overige blijf ik rustig. Ik weet waarom ik altijd terugkwam, zolang ik die innerlijke sterkte heb, maak ik me geen zorgen."

Na mijn achillesblessure speelde ik nog een jaar met pijn, elke dag werd ik wakker met het gedacht: 'ga ik wel kunnen stappen vandaag' -Vincent Kompany

"Ik heb nooit in een hoekje zitten huilen. Mijn achillesblessure was nóg veel erger en daarna speelde ik nog een jaar met pijn. Elke dag wakker worden en denken: 'ga ik wel gaan trainen? Wil ik zelfs stappen vandaag?'"

Ondanks zijn blessures bouwde Kompany een carrière om ú tegen te zeggen uit. "Toch tevreden op wat ik bereikt heb ondanks die blessures. Bij Anderlecht dacht ik dat ik op mijn twintigste bij Barcelona in de basis zou moeten staan, maar die blessures. Die hebben mij ook zoveel geleerd over mezelf."

Het publiek twijfelt steeds meer en dat snapt Kompany. "Ik snap volledig dat mensen denken: 'hoelang gaat hij spelen in deze wedstrijd, maar Ik weet dat veel mensen het goed met mij menen. Het blijft vallen en opstaan. Toch deed ik het tegen Chelsea in een heel belangrijke wedstrijd. Ik droom er nog steeds van om veertig, vijftig wedstrijden op een seizoen te spelen."