Alexandre Boucaut was donderdag de gebeten hond bij spelers en fans van Anderlecht, nu reageert hij op de niet gefloten penalty('s)

De duwfout van Charleroi-doelman Nicolas Penneteau op Lukasz Teodorczyk was er overduidelijk. En ook bij de fase waar Frank Acheampong neerging in de zestien, kon de bal op de stip.

Inmiddels reageerde Boucaut, die niet voor het eerst de aandacht om dergelijke gevallen naar zich toe trok, in La Dernière Heure. "Er is ruimte voor discussie, maar ik meng me er liever niet in", aldus de arbiter die de beelden intussen opnieuw bekeek. "Er wacht mij weldra een volgende match. Daar wil ik me op concentreren."

Boucaut is een van de acht scheidsrechters die vanaf volgend seizoen op semi-professionele wijze aan de slag gaan.