Sterkste voetballer in BelgiÃ« moet opletten met gewichten: "Ik voel me niet zo sterk, tot ik mezelf op video zie"

"Mijn ploegmaats noemen me The Beast. Dat zou iets negatief kunnen zijn, maar zo zie ik het niet. Engelse kranten noemden me ook al The Man-Mountain en in Portugal was het El Muro," vertelde Esiti (1m89, 89kg) aan La Dernière Heure.

De speler van Gent is dan ook een indrukwekkend figuur. "Ik heb altijd die indruk gemaakt. Al mijn vrienden zeggen dat maar ik hou er niet echt rekening mee. Ik voel me ook niet zo sterk. Maar als ik mezelf op video zie, snap ik het wel (lacht)."

De Nigeriaan wordt zelfs aangeraden om te stoppen met gewichtheffen om overbelasting te voorkomen. "Toen ik aankwam in Estoril, kreeg ik al te horen dat ik moest stoppen. Ik kwam van de Portugese tweede klasse waar fysieke sterkte heel belangrijk is. De coach vertelde me dat ik vooral een mijn dynamiek, snelheid en flexibiliteit moest werken. Ik mocht wel nog gewichtheffen, maar moest lichtere gewichten gebruiken en meer focussen op snelheid dan pure kracht."

Het kan namelijk zorgen voor terugkerende blessures. "Ik weet dat letsels vaker voorkomen bij grote, gespierde jongens. Dat is waarom ik me goed verzorg na elke sessie. Ik heb ook nooit een erge blessure gehad aan mijn benen, alleen mijn hamstrings doen soms pijn," besloot Esiti.