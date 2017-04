Bayern MÃ¼nchen viert vijfde titel op rij na indrukwekkende demonstratie

RB Leipzig en Borussia Dortmund speelden allebei 0-0 gelijk in eigen huis (dat kon u hier al lezen). Zo lag de rode loper klaar voor Bayern München en daar maakten ze gretig gebruik van, want bij de rust was de match tegen Wolfsburg al beklonken.

Na twintig minuten opende Alaba de score met een formidale vrije trap (zie video). Voor de pauze deed Lewandowski de boeken toe met twee treffers, de Pool zit nu al aan 75 doelpunten voor Bayern in de Bundesliga. Ook na de rust werd Koen Casteels massaal onder vuur genomen, hij moest zich eerst keer omdraaien op een schot van Robben. Een kwartier voor het einde pakte Luiz Gustavo nog rood, meteen daarna pikte ook Müller zijn goaltje mee. Kimmich maakte er zelfs nog 0-6 van.

De voorsprong op eerste achtervolger RB Leipzig bedraagt nu al tien punten en zo pakt Bayern München zijn vijfde titel op rij en de 27ste in de clubgeschiedenis.

.@David_Alaba met het perfecte startschot voor een nieuw titelfeestje bij @FCBayern​! 🎉 pic.twitter.com/Ki5r7OrE7T — Play Sports (@playsports) 29 april 2017

SCHLUSS! AUS! DEUTSCHER MEISTER 2⃣0⃣1⃣7⃣! pic.twitter.com/LuVGcFsofi — FC Bayern München (@FCBayern) 29 april 2017