Doelman is waanzinnig bezig in Jupiler Pro League met 13 clean sheets in ... 24 matchen!

Coosemans moest in het begin van het seizoen nog op de bank toekijken hoe Moris zich naar vijf clean sheets speelde, alvorens een blessure van de Luxemburger voor een kans zorgde voor de goalie. En diens vertrouwen neemt week na week toe.

Na negen clean sheets in de reguliere competitie in achttien wedstrijden, zit hij nu ook al aan vier op zes in play-off 2. Met zijn dertiende van het seizoen steekt hij Butelle nu ook voorlopig voorbij, al speelt de goalie van Club Brugge maandag nog tegen Zulte Waregem.

Nul houden is al groot deel van het werk

In zijn eerste wedstrijd met het shirt van Texaco op de rug kon hij dus opnieuw de nul houden, sterk van de keeper. En ook zijn ploegmaats zijn tevreden van hun doelman. "Het is mooi voor hem, maar verdedigen begint ook al bij de spits natuurlijk. We doen elke week ons best om een goede organisatie te houden."

"We zitten aan 18 op 36 matchen dat we de nul houden. Dat is een mooie statistiek. Als je de nul houdt, is er al een groot deel van het werk gedaan. Offensief missen we met El Messaoudi, Claes en Kolovos wel flink wat mensen. Dan moet je ook de organisatie proberen houden", aldus Yannick Ferrera op zijn persbabbel.