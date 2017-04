Cristiano Ronaldo zet wel héél erg straf record op zijn naam

Halverwege de eerste helft tegen Valencia opende Ronaldo de score met een rake kopbal. Zijn twintigste doelpunt van het seizoen, en dat wil zeggen dat CR7 sinds hij voor Real Madrid uitkomt al voor het zesde seizoen op rij de kaap van twintig competitietreffers rondt. Dat op zich is al straf, maar het kan best nog wat straffer.

Zo vond Ronaldo zaterdag voor de 367ste keer de weg naar de netten in één van de zes grote Europese competities. Geen enkele speler deed ooit beter. Tot voor kort deelde Ronaldo het record nog met Jimmy Greaves, die tijdens zijn carrière 366 goals in 528 wedstrijden maakte. Ronaldo had daar - zoals u hieronder kan zien - een pak minder wedstrijden voor nodig.

RECORD: Cristiano Ronaldo has now scored more goals in Europe’s top six leagues than any other player in history (367).



Legendary. 👑 pic.twitter.com/oN6QwH4DrI — Squawka Football (@Squawka) 29 april 2017

LEGEND: Cristiano Ronaldo is now all-time top scorer in Europe’s top six leagues.



📅 Games: 483

⚽️ Goals: 367



One of the all-time greats 😎👏 pic.twitter.com/ulIW59tC5q — SPORF (@Sporf) 29 april 2017

Cristiano Ronaldo has now scored 33 headed league goals since 2012/13, more than any other player in Europe’s top five leagues. pic.twitter.com/8QoVtjheJu — Squawka Football (@Squawka) 29 april 2017