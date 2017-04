Kersvers vader De Ridder zorgt voor extra feestje: "Ik heb Ã©cht niks geslapen"

We vroegen ons af hoelang het geleden is dat Lokeren nog eens vier goals scoorde -Steve De Ridder Deel deze quote:

"Alles is in orde, ze is gezond, ik ben écht blij", aldus de middenvelder. "Het gezinsleven is het belangrijkste en als het in het voetbal dan ook goed loopt, is dat perfect. En Guus die scoort, geweldig. We vroegen ons ook af hoelang het geleden is dat Lokeren nog eens vier goals scoorde."

De Ridder sloot het feestje af met het optreden van Natalia. "De familie is hier om te komen kijken, hé." Geniet ervan en proficiat, Steve!