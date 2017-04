Dossiers Club Brugge en Anderlecht slepen aan, nu wil ook Genk een nieuw stadion bouwen

Het Laatste Nieuws meldt dat Genk eraan denkt om nieuw stadion te bouwen. Concreet zijn de bouwplannen nog niet, maar de club is wel op zoek naar een geschikte locatie.

Het is goed mogelijk dat het nieuwe stadion op de huidige locatie komt, al is ook een nieuwe voetbaltempel in de buurt van de haven van Genk niet uitgesloten.

Toekomstmuziek

Toch is en blijft een nieuw stadion nog toekomstmuziek voor Genk. Volgens Het Laatste Nieuws zou de nieuwe voetbaltempel er pas over tien jaar komen.