Vanhaezebrouk kan met Gent iets rechtzetten: "Anderlecht was Ã©Ã©n van de ontgoochelingen, maar hadden er veel"

Bij Hein Vanhaezebrouck alvast ook. "Ik heb heel wat grote ontgoochelingen gehad dit seizoen. De thuismatch tegen Anderlecht hadden we misschien met tien man ook kunnen winnen, had Nielsen daar die fout niet gemaakt."

Het was het kenmerk van het Gent van voor de winter, heel wat kostbare fouten. "Kijk, het verschil met de reguliere competitie enerzijds en Europa en play-off 1 anderzijds, is dat we nu veel minder van die fouten maken."