Preud'homme krijgt (eindelijk) wat hij wil: "Indrukwekkende cijfers"

“Tegen Oostende zag ik een groep die alles heeft gegeven en er echt voor gegaan is. Zo zou het altijd moeten zijn”, vertelde Preud’homme op zijn wekelijkse persbabbel. “De overwinning tegen Oostende geeft voldoening. Het was niet speciaal een opluchting of we moeten niet beginnen vieren… Maar we zijn wel op de goede weg.”

De trainer van Club verduidelijkte zijn positivisme. “De spelers hebben tegen Oostende enorm veel en enorm zware inspanningen geleverd. De totale afgelegde afstanden, de afstanden met een hoge intensiteit: het zat goed. Het was indrukwekkend. Dat zag ik duidelijk terug in de cijfers.”

Psychologische aspect

“Fysiek zit alles goed. We zijn klaar en niet vermoeid. Maar dan is er natuurlijk nog het mentale aspect. Het psychologische aspect, zeg maar. En daar zat het niet altijd goed. De drang om alles te geven was niet altijd aanwezig.”