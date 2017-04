Officieel: Standard mag alle hoop opbergen, want Conceiçao verlengde zijn contract bij Nantes

door Yannick Lambrecht

door

Sergio Conceiçao verlengt zijn contract bij FC Nantes

Nantes won zaterdag met 1-0 tegen Lorient en dat was niet het enige goede nieuws van de avond voor de Franse club. Trainer Sergio Conceiçao verlengde namelijk zijn contract. Dat is wel tegenvallend voor Standard, want de Portugees was favoriet om de nieuwe coach op Sclessin te worden.