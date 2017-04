STVV doet weer volop mee, maar...: "Groepswinst? Die druk is voor KV Mechelen en Standard"

"Ik ben blij met wat ik vandaag van mijn ploeg heb gezien", reageerde coach Ivan Leko na de 0-1-winst. "We wisten dat we agressief moesten spelen tegen dit Beveren. Dat is ons goed gelukt. We waren dominant in de balcirculatie, met veel beweging voorin. Alleen hadden we de score veel vroeger moeten openen."

Het zou mooi zijn om de finale te spelen, maar die is eigenlijk niet voor ons weggelegd - Ivan Leko Deel deze quote: Pas in de tweede helft zorgde Pieter Gerkens met zijn elfde seizoenstreffer voor het verschil. Dankzij de puntendeling tussen Lierse en KV Mechelen (0-0) naderen de Kanaries weer tot op 3 punten van Malinwa. "Met de groepswinst zijn we totaal niet bezig. Het zou mooi zijn om de finale te spelen, maar die is eigenlijk niet voor ons weggelegd. Elke ploeg heeft zijn visie. Ons doel is progressie boeken. De druk, dat is iets voor KV Mechelen en Standard", besloot Leko.