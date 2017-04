Van Holsbeeck doet verbluffend verhaal over vertrek van Musonda Junior bij Anderlecht: "Als ik ooit mijn memoires schrijf..."

Dat vertrek bij Anderlecht blijft straffe kost. "Als ik ooit mijn memoires schrijf, wordt dit toch een apart verhaal", vertelt manager Herman Van Holsbeeck in Fan!. "Toen Charly Jr. 14 jaar was, betaalden we zijn vader 500.000 euro. Met een sportief plan en een contract op zijn zestiende voor vijf jaar. Twee maanden voor hij 16 was, zei zijn vader doodleuk: We gaan naar Chelsea."

"Nog een gigantische meevaller dat Chelsea toen zo ongelooflijk correct was ons die 500.000 euro terug te betalen, met nog een bedrag extra. En de garantie van nog enkele miljoenen daarbovenop als de speler ooit de eerste ploeg haalt."

Ontwikkeling Tielemans

Van Holsbeeck maakt echter de vergelijking met de ontwikkeling van Tielemans. "Als je die van Musonda naast die van Tielemans legt die wel ons plan volgde... Daarom maken we nu contracten op met incentives in functie van de prestaties."