Heeft Charleroi recept om Anderlecht te kloppen gevonden? Zo gaven ze het voorbeeld

Maak ze ambetant

Charleroi kwam op voorsprong en zocht daarna het randje van het geoorloofde op om tijd te rekken. De frustratie bij de Anderlecht-spelers die hun tijd zagen wegtikken, was duidelijk merkbaar. En het had er misschien ook iets mee te maken dat ze daardoor hun 'cool' voor doel verloren.

Het summum was toen Mata naar een hoekschop slofte om daarna vervangen te worden, waardoor hij weer de hele andere kant op moest. Je zag iedereen bij paars-wit gewoon uit zijn krammen schieten...

Trechtervorming

Charleroi legde de flanken van Anderlecht lam en daardoor probeerden die er veel centraal door te komen. Daar werden ze echter opgewacht door een leger van Carolo's, die hen elke doorgang versperden. De flanken van de Brusselaars zijn in het huidige systeem zo belangrijk dat als hun voorzetten er niet uitkomen, er veel van de dreiging verloren gaat.

Druk op de centrale verdedigers

Spajic en Kara kregen niet de tijd om simpel bij Dendoncker of Trebel in te spelen, waardoor de opbouw van achteruit verstoord werd. Niet toevallig speelde Tielemans één van zijn mindere matchen aangezien ook hij zwaar onder druk werd gezet. Mazzu had blijkbaar de video's van de vorige matchen goed bestudeerd.

Voorzie genoeg verse krachten voor het einde

Mazzu deed zijn eerste vervanging in minuut 80 en de twee andere in de extra tijd. Met Fall bracht hij extra snelheid tegen een moegestreden Anderlecht. Die twee andere vervangingen leverden waarschijnlijk ergens drie minuten tijdswinst op...