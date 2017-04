Gent niet het eindstation voor revelatie Kubo: "Engeland? Liever Duitsland of ItaliÃ«"

Ik had geen plan be, ik moest écht profvoetballer worden -Yuya KuboDeel deze quote:

"Ik kijk naar andere spelers en dat geeft me die indruk." We polsen of het mislukken van Kagawa er iets mee te maken heeft, maar vangen bot. "Het is niet meteen specifiek naar Japanse spelers dat ik kijk, maar naar jongens die een vergelijkbaar profiel hebben", sloot de Japanner af.

Hij weet alvast wat hij wil. "Mijn ouders wilden vroeger wel dat ik ging studeren en het goed deed op school, maar ik had maar één doel. Profvoetballer worden. Ik had geen plan b. En anders? Ja, dan had ik een job moeten zoeken, als iedereen."