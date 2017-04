Vanhaezebrouck kijkt al naar volgend jaar, ondanks 10-tal opties: "Zien wat er op het middenveld eventueel bij moet"

"Het klopt dat Milicevic en Dejaegere het goed hebben gedaan op het middenveld. Brecht deed dat ook al tegen Tottenham in een iets meer naar achter geschoven positie en hij kan dat", aldus Vanhaezebrouck eerder al na de wedstrijd in Zulte Waregem. "En Esiti en Neto waren er dan nog niet bij."

"Maar in de tweede helft zijn ze wel wat weggezakt. Op power mis je Neto en Esiti dan misschien wel wat. De toekomst zal uitwijzen of en wat er op ons middenveld eventueel nog bijmoet", sluit hij versterkingen niet uit in de Ghelamco Arena. Nochtans zijn er verder ook nog Schoofs, Schoofs, Rabiu, Kalu, Matton, Verstraete, ... Middenvelders genoeg bij Gent.

Het zal de vraag zijn welke spelers ook volgend seizoen nog te vinden zijn bij de Buffalo's. Gent moet bovendien ook opletten bij een eventueel vertrek van Thomas Foket (of andere Belgische sterkhouders) dat het nog genoeg Belgen in de kern zitten heeft. Meermaals dit seizoen moest Vanhaezebrouck al schuiven op zijn bank om aan zes Belgen te raken.