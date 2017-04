Anderlecht is toch wel aan het rekenen: "Dit is een heel goed punt"

"We hebben een heel volwassen wedstrijd gespeeld", aldus Leander Dendoncker. "Een terechte uitslag, maar we hadden ook kunnen winnen. We wisten dat Gent op het einde ging komen en dan zijn we nog wat meer in de organisatie gaan spelen. Maar die organisatie stond er wel heel de match."

Met een punt houden ze Gent op vijf punten en kan Club Brugge niet dichter dan vier punten komen. Ze hebben dus nog een marge en ook de komende weken zal ook nog het rekenmachine bovengehaald worden. "Iedereen had na Club Brugge al gezegd dat we kampioen waren, maar zo dachten wij niet", zei Sofiane Hanni.

Thuis winnen van Essevee

"Eén nederlaag en de wind keerde al, want ineens kon alles nog. Wij hebben inderdaad kunnen mikken op een punt, maar we zijn ook nooit echt in gevaar geweest." En er wordt al vooruitgekeken. "Nu moeten we thuis winnen van Zulte Waregem en dan zullen we nog zien waar we staan", besloot Dendoncker.