Belhocine na kansloze nederlaag in Genk: "Ik ben niet ontevreden"

"We hebben een goede play-off 2 wedstrijd gezien", vond hij. "Wij zaten in het begin goed in de match en we zorgden voor enkele goede combinaties."

Vlak voor het kwartier kreeg Genk een strafschop en moest Kortrijk achtervolgen. "Dan werd het heel moeilijk voor ons. We hebben nog geprobeerd om in de match te blijven, maar Genk is offensief heel sterk."

"We hebben tegen de beste ploeg uit onze groep gespeeld. Ik ben dan ook niet ontevreden over onze wedstrijd. We hebben goed proberen te voetballen, maar uiteindelijk tegen een betere ploeg verloren."