'Club Brugge heeft Colombiaanse opvolger voor Izquierdo op het oog'

Achter de schermen wordt er dezer dagen druk gewerkt aan enkele dossiers. Nu zou Club Brugge ook een nieuwe Colombiaan op het oog hebben. Volgens lokale media is de kans reëel dat Luis Sinisterra (19) binnenkort naar Brugge verhuist.

De jonge Colombiaan staat momenteel nog onder contract bij Once Caldas, maar daar zou dus snel verandering in kunnen komen. Dat Sinisterra dezelfde entourage heeft als Izquierdo, zou bovendien wel eens in het voordeel van Club Brugge kunnen spelen.