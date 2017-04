AtlÃ©tico Madrid komt met uitstekend nieuws over Rode Duivel Carrasco in aanloop naar dÃ© clash met Real

De Rode Duivel stond vandaag opnieuw op het trainingsveld bij Atlético Madrid. Carrasco is dus terug fit en wellicht beschikbaar voor het belangrijke Champions League-duel tegen Real Madrid.

Schouderblessure

Afgelopen dinsdag liep de vleugelaanvaller een schouderblessure op in het duel tegen Villarreal. Maar het blessureleed was dus slechts van korte duur, want wellicht zit Carrasco dinsdag gewoon in de selectie van de Argentijnse oefenmeester.

Zaterdag zat Carrasco wel niet in de selectie van Atlético Madrid voor het duel tegen Las Palmas. Ondanks de afwezigheid van de Rode Duivel ging de ploeg van Simeone gemakkelijk met 0-5 forfaitcijfers op en over Las Palmas.