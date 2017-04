Dury spreekt zich uit over titelstrijd: "En dat was hÃ©Ã©l slimme communicatie van Hein Vanhaezebrouck"

"Had Anderlecht gewonnen van Charleroi, dan was het vermoedelijk over en out. Dan ging paars-wit het sowieso niet meer weggeven, terwijl ze nu opnieuw met wat druk op de ketel moeten gaan spelen", aldus Francky Dury.

40% Anderlecht, 30% Club en 30% Gent

De coach van Essevee zag Hein Vanhaezebrouck het ook erg leep spelen: "Na de wedstrijd tegen ons zo vertellen dat het niets uitmaakte, omdat Anderlecht toch wel zou winnen van Charleroi en 13 op 15 zou pakken? Dat was héél slimme communicatie. Dat heeft de Zebra's mogelijk ook geprikkeld."

En dus is alles mogelijk: "Voor de matchen van speeldag 6 zou ik zeggen dat Anderlecht 40% kans heeft, de twee andere clubs elk 30% Er zijn drie favorieten. Analisten hebben er al vaak naast gezeten, dus wie weet wat er nog mogelijk is. De nederlaag tegen Charleroi is zeker aangekomen op Anderlecht. Die nervositeit is terecht, want zowel Gent als Club Brugge maken ook nog kans."