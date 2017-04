Heeft Anderlecht een probleem Teodorczyk? De Mos geeft Weiler een belangrijke tip

Teo scoorde een hele tijd met de ogen dicht, zo leek het wel. Maar de laatste tijd zwijgt het kanon van de Poolse scherpschutter. Teodorczyk staat ondertussen ruim 590 minuten droog.

Volgens analist Aad de Mos is er echter nog niets aan de hand. "Zolang je wint en de resultaten blijven positief, moet je je geen zorgen maken. Ik zou nu niet ineens gaan kiezen voor Thelin.”

Voetjes op de grond

“Ik zou Teodorczyk toch tegen Gent laten staan, dat is het gevaar namelijk. Dat je gaat goochelen met de opstelling als je eens verliest. Je moet nu net de voetjes op de grond houden, het was tegen Charleroi niet zo slecht als men laat uitschijnen.”

“Er waren kansen en als je die hebt dan is het meestal nog wel goed. Al was het tegen Club Brugge nu ook weer niet zo goed. De waarheid ligt altijd een klein beetje in het midden. Ik zou met mijn handen van het team afblijven en vooral het middenveld laten staan", besluit de Mos.