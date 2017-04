Jan Mulder denkt dat er nu angst komt bij Anderlecht en sneert naar ref Boucaut: "Scheidsrechters kennen de spelregels niet of zijn vaak net iets te laf om ze te kennen"

"Anderlecht begon als de firma Traag & Lauw aan de wedstrijd tegen Charleroi. Altijd slecht", aldus een erg kritische Jan Mulder in Het Laatste Nieuws. Hij beseft dat de match in Gent zondag erg belangrijk zal zijn.

"Ook in Gent zal niet al te snel van toepassing zijn. En met ook nog enige angst. Weet je, Anderlecht lijkt op een golfer die alleen nog moet putten om de overwinning binnen te halen. De bal ligt op vijf meter en een goede putt is genoeg, maar het moet gedurfd en strak - anders eindigt de bal voor de hole."

Het had ook anders kunnen lopen trouwens tegen Charleroi, meent Mulder. Wat als paars-wit wél een strafschop krijgt? "Maar zoals u weet is er geen videoref, kennen de scheidsrechters de spelregels niet of zijn vaak net iets te laf om ze te kennen en bovendien gelden deze keiharde wetten voor elke club in de Jupiler Pro League", aldus nog de Nederlandse ex-voetballer.