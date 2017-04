KV Oostende tankt moed en vertrouwen: "Vierde plaats blijft onze doelstelling"

“Deze wedstrijd was heel, heel belangrijk voor ons. We hadden hoge verwachtingen bij de confrontatie met Charleroi en wilden absoluut winnen. En eindelijk hebben we onze eerste zege in play-off 1 beet”, kon Landry Dimata zijn tanden bloot lachen.

Opluchting

Ook Sébastien Siani was tevreden. “Goed spelen was vandaag niet van belang. We moesten gewoon die drie punten pakken en dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Dit is een opluchting, want we wachtten al een tijdje op een zege. Ik hoop dat onze groep nu weer bevrijd kan spelen.”

“Let op: we speelden de voorbije weken nochtans enkele goede wedstrijden. Maar na het laatste fluitsignaal bleven we te vaak met één of geen punten achter. We hebben vaak goede wedstrijden verloren, het mocht ook eens andersom zijn, hé”, knipoogde Siani.

Vierde plaats

En het doel van KVO is en blijft duidelijk. “Die vierde plaats halen blijft onze doelstelling. Maar… We gaan het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Het is belangrijk dat we nu ook in de komende wedstrijden nog punten sprokkelen”, besloot Dimata.