Tegenstander begrijpt: "Ze zouden echt meekunnen in 1A"

door Aernout Van Lindt

Lierse had volgend jaar in 1A kunnen spelen, dat beseffen ze ook bij KV Mechelen

Lierse en KV Mechelen hielden elkaar goed in evenwicht op het Lisp. En ook de heenwedstrijd was al een kraker gebleken. Lierke Plezierke? Dat is allerminst een slechte ploeg.