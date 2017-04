Een schande in het kwadraat: Rashford (United) en Strootman (Roma) versieren me loepzuivere schwalbe tÃ³ch een penalty!

Antoine Griezmann was zaterdag op bezoek bij Las Palmas nog een toonbeeld van fair play (Lees HIER waarom). Dat kon een dag later niet gezegd worden van Marcus Rashford (Manchester United) en Kevin Strootman (AS Roma).

Beide spelers forceerden met een schwalbe van formaat een strafschop voor hun team. Bij beide acties (zie video) liet de scheidsrechter zich telkens ringeloren.

Deze moves zullen het imago van Rashford en Strootman allesbehalve deugd doen. Als klap op de vuurpijl haalden hun fopduiken niets uit. Zowel United (1-1 tegen Swansea City) en Roma (1-3 tegen Lazio) konden niet winnen.

Huge game in the season... United go above City and Liverpool with a win and this is given as a penalty... BUT #CampaignAgainstUnited pic.twitter.com/nDW623yTyb