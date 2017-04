Moeskroen-coach Rednic ondanks winst tegen Roeselare snoeihard voor spelers: "En anders, 'Auf Wiedersehen'"

"De eerste helft was zeker niet goed", zei Rednic na de match. "Daarna zijn we met Matulevicius en Vojvoda hoger gaan spelen. We zijn er dan toch in geslaagd om de drie punten te pakken en zo tot op twee punten van de tweede plaats te komen. Maar nu moeten we kalm blijven", aldus de coach licht ironisch.

Bij de rust wisselde Rednic zowel Mulic als Markovic. "Ik moest die vervangingen doen", legt hij uit. "Ik ben altijd zeer positief tegenover mijn spelers, maar er zijn limieten. Sommigen hebben mijn boodschap duidelijk niet begrepen. Ze moeten dringend wakker worden en beseffen dat ze beter moeten spelen."

'Auf Wiedersehen'

Rednic is dus zeker hard voor Mulic. "Ik heb hem twee weken geleden gezegd dat hij zou spelen. Ik probeer het te begrijpen omdat hij zo lang niet gespeeld heeft, maar dan nog moet hij meer laten zien. Spijtig. Moeskroen is nu al twee jaar aan het lijden, dat mag volgend jaar niet zo zijn. De spelers die verdienen te blijven, zullen blijven. En anders, Auf Wiedersehen", aldus Rednic.