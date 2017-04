VIDEO: Scorende Balotelli spot met Meunier en geeft titelambities van negenkoppig PSG een flinke knauw

PSG kon maar beter winnen om in het spoor van leider Monaco te blijven, maar de club regerende landskampioen leed een pijnlijke 3-1 nederlaag op het veld van Nice. Mario Balotelli zette zijn ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong, in de tweede helft verdubbelde Pereira de score.

Marquinhos milderde nog tot 2-1, maar in het absolute slot zette Donis de 3-1 eindstand op het bord. In de extra tijd kwam PSG nog met negen te staan na rode kaarten voor Thiago Motta en Angel Di Maria.

Who would've thought that Balotelli and 3rd placed Nice would be ending PSG's title hopes (currently up 2-0) pic.twitter.com/DssVWdIHOH — Viktor Fagerström (@ViktorFagerLFC) 30 april 2017

Maar naast zijn doelpunt viel Balotelli trouwens nog op. In de tweede helft dolde de Italiaan met Rode Duivel Thomas Meunier. De aanvaller haalde enkele van zijn kunstjes boven, tot Blaise Matuidi er genoeg van had en Balotelli onderuit schoffelde. 'Why always me?', zal Super Mario gedacht hebben.