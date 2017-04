Stijn De Smet: "Een moeilijk seizoen voor Kortrijk, maar..."

Wel die reden is eenvoudig. "Genk is gewoon buiten categorie in play-off 2", vertelt Stijn De Smet aan onze redactie. "Zij bewijzen wekelijks dat ze eigenlijk thuishoren in play-off 1."

"Zolang we de stand op 0-0 konden houden, was alles mogelijk. Maar die strafschop viel al vrij snel in de wedstrijd. We incasseerden nog een tweede goal op slag van rust en dan weet je dat het heel moeilijk wordt."

In schoonheid eindigen

Voor Kortrijk valt er niets meer te winnen of te verliezen, maar De Smet heeft toch nog een doel voor ogen. "We hebben een moeilijk seizoen gekend, maar we willen proberen om dat toch zo goed mogelijk af te sluiten door in onze laatste wedstrijden nog zoveel mogelijk punten te pakken. We willen met een goed gevoel de vakantie ingaan."