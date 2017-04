Hyperspanning, maar geen beker voor Van Den Brom en Wuytens door dekselse Ricky

door Aernout Van Lindt

Vitesse pakt de Nederlandse Beker tegen AZ

Foto: © photonews

In de Kuip in Rotterdam stond op zondagavond de Nederlandse bekerfinale op het programma. Feyenoord maakte geen aanspraak, maar er was wel nog een Belg die kon winnen.