Achtste poging, maar eerste thuiszege van 2017 wil maar niet volgen voor W-Beveren: "Hopelijk brengt die uitmatch bij Mechelen ons meer geluk"

Waasland-Beveren kon in 2017 immers nog niet winnen op de eigen Freethiel. De Leeuwen pakten dit jaar daarentegen wel al vijf keer de volle buit op verplaatsing. Twee zeges boekten de Waaslanders pas nog uit bij Lierse en Standard.

Geen geschiedenis geschreven

"Net daarom was de drang bij ons groot om een 9 op 9 in PO2 te realiseren. Dat zou ook een unicum geweest zijn in de geschiedenis van de club", besefte Janevski. "We speelden te slordig in de opbouw, wat ook de verdienste was van Sint-Truiden. We vonden onvoldoende de vrije ruimte tegen een agressievere tegenstrever."

"Op het einde ontwikkelden we wel druk naar voren, maar onvoldoende om de gelijkmaker af te dwingen", aldus de Balkan-coach. "Er wacht ons nu een verplaatsing naar KV Mechelen. Hopelijk brengt die uitmatch ons meer geluk." (lacht)