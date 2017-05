Op dit uur mag het wat meer zijn: Bram Nuytinck vindt zijn lief geweldig - deze kiekjes bewijzen meer dan zijn gelijk

door Redactie



Foto: © Instagram

Bram Nuytinck is erg lang vrijgezel gebleven, maar vorige zomer ging hij voor de bijl. Sindsdien is hij samen met Nicoletta Ioanna Daniolos, een Nederlandse studente geneeskunde met Griekse roots. En of die geweldig is!