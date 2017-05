BrÃ¼ls duidelijk na 'prestatie' Geldhof: "De ref was niet goed, dat moet hij kunnen aanvaarden"

Die goals die we slikten waren simpelweg cadeau's -Christian Brüls Deel deze quote:

De defensie blijft het heikele punt bij Eupen. "We moeten proberen om te leren uit al onze fouten van de laatste matchen. In de laatste vier wedstrijden slikten we opnieuw een pak goals (maar liefst elf, nvdr.), dat kan niet."

Nog een cadeautje was de penalty voor Lokeren. De Ridder leek immers de fout te maken op Diagné in plaats van omgekeerd. "We kunnen het niet allemaal op de ref steken, maar hij had ook een heel slechte wedstrijd. Dat moet hij accepteren."