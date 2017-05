Gent-speler vloekt na domme balverliezen: "Loop zelf eens 80 keer achter Acheampong"

Milicevic zag heel de ploeg minder draaien op de helft van de tegenstander. "Het klopt dat we offensief meer hadden moeten brengen. Zowel in de eerste als in de tweede helft. We misten kalmte als we de bal hadden. Saief deed het goed op links, maar Simon speelde niet op zijn beste positie op rechts."

Dom balverlies

Waarom liep het dan niet? "Nerveus? Daar lag het niet aan. We verloren wel heel wat domme ballen, waardoor we steeds terug moesten zijn. Ik kan het je verzekeren, loop eens 80 keer achter Acheampong aan."

"Na tien seconden recuperatie ben je dan niet helemaal terug op adem gekomen wanneer je zelf de bal hebt. Acheampong is een pijlsnelle sprinter, maar ook en vooral een goeie speler. Ook Hanni kwam goed tussen de linies en deed ons pijn. Die balverliezen kostten op die manier heel wat energie."